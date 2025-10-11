Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в пятиэтажке под Красноярском

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 48 0

Всего из дома эвакуировались порядка двухсот человек, для тушения пожара задействовали 11 единиц техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МВД России; 5-tv.ru

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Сосновоборске

При пожаре в жилой пятиэтажке в Сосновоборске в Красноярском крае погиб один человек и двое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС. 

"Пожар локализован. Один человек погиб, двое пострадали", — проинформировал представитель ведомства. 

Кроме того, 28 жителей дома направили в пункт временного размещения в местном лицее. 

Всего площадь пожара, начавшегося в одной из квартир, составила порядка двух тысяч квадратных метров. В тушении участвуют 41 огнеборец, задействовали 11 единиц техники. 

Как 8 октября сообщал 5-tv.ru, 24-летний пьяный житель деревни Смолино в Курганской области поджег свой дом, где были его родственники. В результате погибли 58-летняя женщина и двое маленьких детей. 

