В столице отреставрировали фасады двух особняков конца XIX — начала ХХ веков

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Специалисты вернули зданию исторический облик.

В Москве отреставрировали фасады двух особняков конца XIX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице завершен ремонт фасадов городской усадьбы Баевых на проспекте Мира. Об этом говорится на портале mos.ru.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, усадьба Баевых — важный памятник архитектуры. Одно из его главных украшений — асимметрично расположенный эркер с волютообразными кронштейнами и фасадной лепниной.

Реставрация усадьбы Баевых началась в начале 2024 года. К сегодняшнему дню ремонт полностью завершен. В рамках работ специалисты придали комплексу зданий конца XIX — начала ХХ веков первоначальный облик. Они укрепили кирпичную кладку, расчистили лепной декор, привели в порядок штукатурные поверхности, а также вернули усадьбе ее исторический светло-зеленый цвет. Также была обновлена кровля здания, двери и художественное ограждение крыши.

История городской усадьбы Баевых уходит корнями в XIX век. В 1816 году на месте нынешнего комплекса находился особняк в стиле ампир. Он принадлежал купцу Василию Ерофееву. Тогда участок делился на двор и сад. Спустя 50 лет особняк перестроили. Затем усадьба перешла к купеческой семье Баевых. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве завершена реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек
22:47
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
22:31
«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты
22:13
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
22:11
Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
21:54
«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
На Новом Арбате разбился красный Ferrari
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео