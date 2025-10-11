«Неважнецки себя чувствовал»: Збруев о возвращении на сцену после госпитализации

Александр Збруев надеется вернуться на сцену после госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев надеется вернуться на сцену после госпитализации. Об этом актер сообщил в беседе с ТАСС.

«Я до сих пор работаю в театре, в „Ленкоме“, занят на Малой Бронной в спектакле, где у меня центральная роль. Пришлось отменить два спектакля, потому что я себя неважнецки чувствовал, и это естественно абсолютно», — сказал актер.

Збруев отметил, что в больнице он находится в очень хороших руках.

«Я продолжаю верить, что вернусь в свой театр, и у меня есть работа в этом театре, и там я репетирую, должен репетировать с нашим новым художественным руководителем», — добавил артист.

Актера доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 9 октября. В ходе обследования, врачи диагностировали у него ряд урологических заболеваний. В связи с этим, артисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

После того, как медики стабилизировали его состояние, артиста перевезли в профильную больницу. Также в ходе обследования у Александра Збруева выявили проблемы с давлением и сердцем. Затем, 10 октября, стало известно, что актера перевели в другую больницу из-за проблем с почками.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола — «Ленкома». Актер задействован в нескольких постановках.

