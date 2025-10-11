Обошлось без стрельбы: Суд в США отклонил иск Дрейка из-за трека Кендрика Ламара

Дарья Корзина
Один американский рэпер назвал другого педофилом.

Суд в Нью-Йорке отклонил иск Дрейка из-за трека Ламара

Фото: www.globallookpress.com/Daniel DeSlover

Суд в США отклонил иск Дрейка о клевете из-за трека Кендрика Ламара

Знаменитый рэпер Дрейк проиграл своему коллеге по сцене Кендрику Ламару в суде. Его иск о клевете был отклонен.

Поводом стал трек Ламара Not Like Us, в котором он назвал Дрейка педофилом. Судья постановил, что подобные высказывания являются частью культуры рэп-баттла, а не реальными обвинениями. По ее словам, текст композиции представляет собой художественное мнение, а не утверждение фактов, поэтому не может быть признан клеветой.

«Хотя обвинение истца в педофилии, безусловно, серьезно. Более широкий контекст рэп-баттла с провокационными высказываниями и оскорбительными обвинениями, выдвигаемыми обоими участниками, не склонит разумного слушателя поверить, что Not Like Us содержит поддающиеся проверке факты», — пояснила судья.

В компании ответчика приветствовали решение суда, заявив, что иск «изначально был оскорблением для всех представителей искусства и свободы творческого самовыражения». Представитель Дрейка, в свою очередь, сообщил, что артист намерен обжаловать решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер MACAN явился в военкомат в Москве.

