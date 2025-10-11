«Помолодевшее» заболевание: россияне в возрасте 40 лет все чаще страдают от артрита

Мария Щелканова
Виной всему — современный образ жизни.

Почему артрит диагностируют у молодых

Фото: 5-tv.ru

Ревматолог Клименко: россияне в возрасте 40 лет все чаще страдают от артрита

Вопреки распространенному мнению, артрит — это не только болезнь пожилых людей. В последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» заболевания. Об этом сообщила врач-ревматолог Алеся Клименко в ходе беседы с Газета.ру.

По словам эксперта, современные жизненные привычки россиян привели к тому, что болезнь стала проявляться не только в зрелом возрасте.

«Люди в возрасте около 40 лет все чаще сообщают о проблемах с суставами, хотя раньше подобная симптоматика могла игнорироваться из-за высоких физических нагрузок. Современный образ жизни, возможно, делает более явными и заметными болевые ощущения даже в молодом возрасте», — уточнила врач.

Клименко отметила, что в последнее время болезнь затрагивает даже детей.

Также специалист назвала еще одно заболевание, которое «помолодело» — остеоартрит.

«Ранее остеоартриты диагностировались преимущественно у лиц старше 60 лет, сегодня статистика фиксирует случаи этого заболевания уже у 30-40-летних пациентов», — рассказала доктор.

А сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

