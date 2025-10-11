Творчество, спорт, карьера: столичным студентам презентовали проект «Молодежь Москвы»

В столичных вузах и колледжах завершились дни проекта «Молодежь Москвы». Они проходили с апреля по октябрь в 50 учебных учреждениях и объединили около 41 тысячи студентов. Им представили образовательные, карьерные, творческие, патриотические и спортивные городские программы. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Такие презентации проводятся с 2023 года. За все время в них поучаствовали больше 90 тысяч студентов. С направлениями проекта знакомили в интерактивном формате, включавшем квизы, мастер-классы, соревнования, практические задания», — отметила Наталья Сергунина.

Новый сезон акции запланирован на весну 2026-го. За предыдущие годы к ней присоединились около 200 площадок. В их числе Московский авиационный институт, Государственный университет управления, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Российский государственный социальный университет.

Полина Ковтун, студентка Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина, поделилась, что на днях проекта «Молодежь Москвы» в ее вузе можно было за час записаться на 10 разных мероприятий, получить подарки и узнать много нового.

Нередко после дней проекта «Молодежь Москвы» юноши и девушки становятся его участниками. Например, к команде присоединилась студентка Российского университета транспорта Евгения Зарубина. По ее мнению, это очень успешный формат, так как на интерактивах ребята общаются, знакомятся с возможностями для самореализации и развития в столице.

