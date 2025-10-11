Творчество, спорт, карьера: столичным студентам презентовали проект «Молодежь Москвы»

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

С его направлениями знакомили в интерактивном формате — с помощью квизов, мастер-классов, соревнований и практических заданий.

Проект «Молодежь Москвы» — подробности

Фото: © РИА Новости/Николай Журавлев

В столичных вузах и колледжах завершились дни проекта «Молодежь Москвы». Они проходили с апреля по октябрь в 50 учебных учреждениях и объединили около 41 тысячи студентов. Им представили образовательные, карьерные, творческие, патриотические и спортивные городские программы. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Такие презентации проводятся с 2023 года. За все время в них поучаствовали больше 90 тысяч студентов. С направлениями проекта знакомили в интерактивном формате, включавшем квизы, мастер-классы, соревнования, практические задания», — отметила Наталья Сергунина.

Новый сезон акции запланирован на весну 2026-го. За предыдущие годы к ней присоединились около 200 площадок. В их числе Московский авиационный институт, Государственный университет управления, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Российский государственный социальный университет.

Полина Ковтун, студентка Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина, поделилась, что на днях проекта «Молодежь Москвы» в ее вузе можно было за час записаться на 10 разных мероприятий, получить подарки и узнать много нового.

Нередко после дней проекта «Молодежь Москвы» юноши и девушки становятся его участниками. Например, к команде присоединилась студентка Российского университета транспорта Евгения Зарубина. По ее мнению, это очень успешный формат, так как на интерактивах ребята общаются, знакомятся с возможностями для самореализации и развития в столице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек
22:47
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
22:31
«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты
22:13
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
22:11
Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
21:54
«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
На Новом Арбате разбился красный Ferrari
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео