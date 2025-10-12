Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 94 0

Президент подчеркнул, что труд на земле традиционно пользуется в России особым уважением и почетом.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Как отметил глава государства труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом.

По словам Владимира Путина, достижения российского агропромышленного комплекса в последние годы стали предметом национальной гордости. В 2024-м, отметил он, в стране были собраны рекордные урожаи риса, масличных культур. Годовой объем собранного зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю РФ. Также были обновлены максимальные показатели производства скота и птицы.

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят более чем в 160 странах мира», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что развитие отрасли — это заслуга людей и результат их ежедневного труда. Глава государства пообещал и дальше поддерживать аграрный сектор и отечественные разработки, а также внедрять в данную сферу цифровые технологии. Кроме того, внимание будет уделено подготовке кадров и научной деятельности. Все эти действия позволят повысить эффективность производств.

По мнению президента, россияне и гости из-за рубежа все больше увлекаются аграрным туризмом. В рамках маршрутов они посещают предприятия и больше узнают о производстве хлеба, сладостей, молочной продукции и виноделия. И это помогает людям открывать новое в истории страны.

Ранее 5-tv.ru выяснял, могут ли роботы заменить работников в сельском хозяйстве в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Крупный пожар в Дагестане: в Ахвахском районе загорелось административное здание
7:44
Пакистан взял под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
7:25
«Нам придется выбираться»: принц Эндрю тайно общался с Эпштейном о секс-скандале
7:09
В Госдуме поддержали идею о примирительной процедуре для семей при разводе
6:51
Суд в Москве продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову
6:33
Начало нового: как справиться с потерей смысла жизни

Сейчас читают

Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео