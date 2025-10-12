Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Как отметил глава государства труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом.

По словам Владимира Путина, достижения российского агропромышленного комплекса в последние годы стали предметом национальной гордости. В 2024-м, отметил он, в стране были собраны рекордные урожаи риса, масличных культур. Годовой объем собранного зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю РФ. Также были обновлены максимальные показатели производства скота и птицы.

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят более чем в 160 странах мира», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что развитие отрасли — это заслуга людей и результат их ежедневного труда. Глава государства пообещал и дальше поддерживать аграрный сектор и отечественные разработки, а также внедрять в данную сферу цифровые технологии. Кроме того, внимание будет уделено подготовке кадров и научной деятельности. Все эти действия позволят повысить эффективность производств.

По мнению президента, россияне и гости из-за рубежа все больше увлекаются аграрным туризмом. В рамках маршрутов они посещают предприятия и больше узнают о производстве хлеба, сладостей, молочной продукции и виноделия. И это помогает людям открывать новое в истории страны.

