Дмитриев: РФ и США ведут переговоры на базе соглашений, достигнутых на Аляске

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Кроме того, глава РФПИ заявил о несостоятельности слухов об «ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа», придуманных и распространяемых противниками мирных процессов.

Как развиваются отношения России и США

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и США продолжают вести диалог на базе договоренностей, достигнутых в ходе саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кроме того, Дмитриев заявил о несостоятельности слухов об «ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа», придуманных и распространяемых противниками мирных процессов.

«Главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией, — Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль. Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками», — отметил представитель российского президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин готов провести встречу с Дональдом Трампом в Москве. Об этом заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит между Путиным и Трампом на Аляске состоялся 15 августа, переговоры длились практически три часа в формате «три на три» — одной из главных тем стало мирное урегулирование конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео