Дмитриев: РФ и США ведут переговоры на базе соглашений, достигнутых на Аляске

Россия и США продолжают вести диалог на базе договоренностей, достигнутых в ходе саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кроме того, Дмитриев заявил о несостоятельности слухов об «ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа», придуманных и распространяемых противниками мирных процессов.

«Главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией, — Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль. Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками», — отметил представитель российского президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин готов провести встречу с Дональдом Трампом в Москве. Об этом заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит между Путиным и Трампом на Аляске состоялся 15 августа, переговоры длились практически три часа в формате «три на три» — одной из главных тем стало мирное урегулирование конфликта на Украине.



