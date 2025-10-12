Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф

В ходе беседы он также выразил надежду, что конфликт России и Украины разрешится.

Президент США Дональд Трамп и его старшая внучка Кай провели время вместе, обсуждая вопросы внешней политики и экономики во время игры в гольф. Видео было опубликовано в личном блоге 18-летней девушки.

В процессе разговора американский лидер заявил, что дела в Белом доме идут отлично и что он «завершил семь войн». Он также выразил намерение привести президента России Владимира Путина и лидера украинского режима Владимира Зеленского к мирному урегулированию конфликта.

«В остальном все супер», — отметил Трамп, добавив, что экономика страны «в шоколаде».

Старшая внучка лидера США, Кай, является успешным блогером на видеохостинге YouTube с аудиторией в 1,2 миллиона человек. Также она профессиональный гольфист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внучка президента США Дональда Трампа Кай выложила видеоклип, на котором показано, как она играет со своим дедом в гольф. Интересно, что музыкальным сопровождением для ролика стала композиция российского рэп-исполнителя.

