Песков: делая из России антагониста, Молдавия повторяет чужую ошибку

Кишинев совершает огромную ошибку, в угоду Европе выставляя Россию в роли антагониста — подобная конфронтационная политика будет иметь последствия. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее 5-tv писал, что, согласно обновленной Молдавией военной стратегии, Россия «является прямой угрозой безопасности и государственности республики». Кроме того, проевропейский режим президента Майи Санду собирается построить армию по стандартам НАТО.

На территории Молдавии уже действуют 23 военных объекта Альянса и работают западные инструкторы. Кроме того, недавно в страну прибыла и якобы «экспертная группа» бундесвера (армии ФРГ), а при участии военных США и Румынии каждый год проводятся учения «Огненный щит».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.