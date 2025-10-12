Собянин: в новом детском саду в Солнцеве созданы все условия для детей с ОВЗ

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Дошкольное учреждение рассчитано на 350 воспитанников.

В каком районе Москвы находится детский сад для детей с ОВЗ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

В новом детском саду в районе Солнцево на западе столицы созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге мессенджера MAX.

По словам Собянина, в дошкольном учреждении предусмотрено все для удобства и развития 350 воспитанников, а также обеспечено все необходимое для детей с ОВЗ.

«В детском саду 14 групп, кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы и другие необходимые помещения. В него смогут ходить и дети с ограниченными возможностями здоровья — для них в здании созданы все условия», — уточнил мэр.

Также мэр Москвы отметил, что в новом районе активно развивается инфраструктура для комфортной жизни жителей.

«В последние годы планомерно развиваем этот район, чтобы вся необходимая социальная инфраструктура была у местных жителей в пешей доступности. Уже возвели там семь образовательных объектов, детско-взрослую поликлинику и ледовый дворец», — отметил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице отреставрировали фасады двух особняков конца XIX — начала ХХ веков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

