Умерла худрук Центрального Дома работников искусств Энгилиса Погорелова

В Москве на 92-м году жизни умерла художественный руководитель Центрального дома работников искусств Энгилиса Погорелова. Об этом сообщили в ЦДРИ.

«Она была воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость. <…> Она — ангел. Такой она и останется для нас!» — говорится в сообщении.

В некрологе, опубликованном на сайте организации, отмечается, что Энгилиса Георгиевна стала для многих наставником и другом.

Свою профессиональную деятельность с Домом работников искусств Погорелова связала более 60 лет назад. Она начинала заведующей секцией по работе с творческой молодежью.

Десять лет назад Энгилиса Погорелова возглавила правление учреждения.

