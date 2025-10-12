Умерла худрук Центрального Дома работников искусств Энгилиса Погорелова

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 125 0

Печальные новости совпали с открытием нового сезона в ЦДРИ.

Умерла Энгилиса Погорелова

Фото: Центральный Дом работников искусств ; cdri.ru

В Москве на 92-м году жизни умерла художественный руководитель Центрального дома работников искусств Энгилиса Погорелова. Об этом сообщили в ЦДРИ.

«Она была воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость. <…> Она — ангел. Такой она и останется для нас!» — говорится в сообщении.

В некрологе, опубликованном на сайте организации, отмечается, что Энгилиса Георгиевна стала для многих наставником и другом.

Свою профессиональную деятельность с Домом работников искусств Погорелова связала более 60 лет назад. Она начинала заведующей секцией по работе с творческой молодежью.

Десять лет назад Энгилиса Погорелова возглавила правление учреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «Крестный отец» Дайан Китон. Актрисе было 79 лет.

Зрителям она запомнилась по ролям в картинах «Энни Холл», «Малыш Бум» и «Крестный отец», где исполнила роль Кэй — жены Майкла Корлеоне. В 1977 году Дайан Китон удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме Аллена «Энни Холл».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

