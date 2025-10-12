«Свои особенности»: Чеховой и ее жениху потребовался семейный психолог

Телеведущая Чехова и ее жених продюсер Златопольский посещают психолога

Телеведущая Анфиса Чехова и ее жених, продюсер Александр Златопольский, ходят на терапию к семейному психологу. Об этом звезда сообщила в ходе беседы с StarHit.

Чеховой считает, что посещать семейного специалиста стоит еще до того, как появятся сильные разногласия у партнеров. По словам телеведущей, профилактическая работа с психологом помогает лучше понимать друг друга и предотвращать конфликты.

«Я понимаю, что есть свои особенности у него, у меня, и эти особенности иногда сталкиваются. Вместо того, чтобы постоянно проживать это все, ругаться, быть недовольными друг другом, лучше ходить к психологу. Конструктивно работать, слышать друг друга и находить пути разрешения конфликта»», — добавила она.

Также знаменитость уточнила, что они с партнером посещают сеансы как вместе, так и по отдельности, чтобы прорабатывать личные вопросы и отношения в целом.

Кроме того, звезда отметила, что работа с психологом полезна каждому человеку, вне зависимости от того, есть ли у него проблемы.

«Я с 27 лет, когда поняла, что меня не устраивает моя жизнь, перманентно общаюсь с психологами. Если есть возможность — я считаю, что психолог должен быть у каждого человека», — дополнила Чехова.

Златопольский и Чехова в отношениях с мая этого года, в компании друг друга они начали появляться еще в 2024-м. В августе Александр сделал Анфисе предложение руки и сердца в городе любви — Париже. У Златопольского от прошлых отношений есть две дочери, а Чехова воспитывает сына от актера Гурама Баблишвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Чехова призналась, что мечтает о втором ребенке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.