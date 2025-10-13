Первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали Красному Кресту в Газе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 79 0

Все заложники передвигаются самостоятельно.

Семь израильских заложников переданы Красному Кресту

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая группа из семи освобожденных израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа. Об этом сообщил Channel 9.

Уточняется, что все заключенные передвигаются самостоятельно. Также ЦАХАЛ опубликовал имена освобожденных: Эйтан Мор, Матан Ангрест, Алон Охель, Гали Берма, Зив Берман, Омри Мира и Галь Гильбоа-Далаль.

На прошлой неделе, 9 октября, власти Израиля и Палестины заключили мирное соглашение. В урегулировании конфликта принял участие президент США Дональд Трамп. Согласно документу, стороны конфликта должны прекратить огонь и обменяться заключенными.

Известно, что в рамках договоренностей палестинское движение ХАМАС освободит 20 заложников. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин. Израиль, в свою очередь, должен освободить 250 заключенных, которых ранее приговорили к пожизненному сроку.

Также ЦАХАЛ заявил, что освободит 1,7 тысячи жителей Газы. Стороны конфликта должны обменяться заложниками 13 октября. Днем ранее военные прекратили все боевые действия. По словам Трампа, этот момент был «действительно особенным».

Ранее 5-tv.ru расссказывал, насколько прочны гарантии безопасности по Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Турист вернулся домой с Бали без сердца
11:17
Без боя с Тенью: что такое осенняя хандра и как ее отличить от сезонной депрессии
11:15
Неприятное свидание: жительница Новосибирска стала жертвой пикап-тренера
11:07
ФСБ предотвратила теракт в Москве в отношении офицера Минобороны РФ
11:06
У побережья США обнаружен способный привести к мегаземлетрясению разлом
10:51
Опасная фаза: атлантические течения в мировом океане могут остановиться

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео