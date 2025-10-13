«Исторический момент»: обстановка в Тель-Авиве перед прибытием Трампа

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Лидера США будут встречать президент и премьер-министр Израиля Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху.

Фото, видео: www.globallookpress.com/L.Urman; 5-tv.ru

Из-за прибытия Трампа Израиль в Тель-Авиве перекрыли главную дорогу

В аэропорту Тель-Авива ожидают прибытие президента США Дональда Трампа. Об обстановке в воздушной гавани Бен-Гурион рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Израиль ожидает пребывания президента Америки Дональда Трампа тут, в международном аэропорту Бен-Гурин около города Тель-Авива. <…> СМИ со всего мира тут присутствуют, они будут освещать этот исторический момент», — отметил он.

Кулюхин уточнил, что ради прибытия такого важного гостя с самого утра была перекрыта одна из главных дорог Тель-Авива, которая ведет в Иерусалим. А также, несмотря на праздничные дни в стране и большую нагрузку в аэропорту, в Бен-Гурине освободили терминал № 1: часть рейсов были перенесены, а часть отменили. Именно в этом терминале приземлится самолет Трампа.

Встречать главу США будут президент и премьер-министр Израиля Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху.

Американский лидер выступит в израильском парламенте Кнессете. Визит Трампа будет коротким: около четырех часов. Затем он вылетит в Египет, там у него запланирован ряд встреч с главами европейских и арабских стран. На повестке этих переговоров будет дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил об окончании конфликта в Газе.

