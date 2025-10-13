Оксана Самойлова увлеклась стрельбой во время развода

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

В жизни блогера непростой период.

Оксана Самойлова увлеклась стрельбой во время развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях фото, на котором позирует с оружием. Таким образом она рассказала аудитории о своем новом хобби — стрельбе.

Пользователи уверены: Самойлова дала понять, что разрыв отношений — не выдумка и она готова строить жизнь самостоятельно. Блогер также подчеркнула, что в ее жизни настал «тот самый период, когда по-старому больше не можешь, а по-новому еще не знаешь как».

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова официально подали документы на развод, заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Пара состояла в браке с 2012 года. Вместе они с 2010-го, воспитывают четверых детей — трех девочек и мальчика.

Новые увлечения Самойловой совпадают с недавней тенденцией среди известных женщин, которые после развода демонстрируют активные и необычные виды досуга, как, например, певица Алсу, показывавшая меткость в стрельбе в социальных сетях.

Теперь Самойлова публикует в соцсетях видео и фото, где проводит время со своей матерью, открыто делясь переживаниями о трудностях личной жизни и показывая, как сохраняет внутреннюю силу, оставаясь активной и независимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot
14:42
Глава BBN Ценцкевич: сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией
14:36
«Пострадали больше других»: Лавров про основные задачи саммита в Египте по Газе
14:33
В Москве 17-летнего подростка нашли мертвым на детской площадке
14:24
Адвокат Елены Блиновской заявил о праве блогера подать заявление на УДО
14:14
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа по Tomahawk

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео