Оксана Самойлова увлеклась стрельбой во время развода

Блогер Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях фото, на котором позирует с оружием. Таким образом она рассказала аудитории о своем новом хобби — стрельбе.

Пользователи уверены: Самойлова дала понять, что разрыв отношений — не выдумка и она готова строить жизнь самостоятельно. Блогер также подчеркнула, что в ее жизни настал «тот самый период, когда по-старому больше не можешь, а по-новому еще не знаешь как».

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова официально подали документы на развод, заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Пара состояла в браке с 2012 года. Вместе они с 2010-го, воспитывают четверых детей — трех девочек и мальчика.

Новые увлечения Самойловой совпадают с недавней тенденцией среди известных женщин, которые после развода демонстрируют активные и необычные виды досуга, как, например, певица Алсу, показывавшая меткость в стрельбе в социальных сетях.

Теперь Самойлова публикует в соцсетях видео и фото, где проводит время со своей матерью, открыто делясь переживаниями о трудностях личной жизни и показывая, как сохраняет внутреннюю силу, оставаясь активной и независимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.