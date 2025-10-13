«Новое начало»: Дональд Трамп о завершении конфликта в секторе Газа

Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп считает 13 октября «великим днем», потому что в секторе Газа завершился военный конфликт, а также участники палестинского движения ХАМАС освободили заложников. Об этом пишет Reuters.

«Это большая честь для меня — великий и прекрасный день. Новое начало», — написал Дональд Трамп в гостевой книге правительства Израиля.

Американский лидер подчеркнул, что война между ЦАХАЛ и ХАМАС завершена. Он не сомневается в том, что палестинская сторона будет придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, и выполнит план по разоружению.

Израиль и участники движения ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников после прямых переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе. Обмен заложниками начался 13 октября. ХАМАС уже передал 20 человек израильской стороне. Среди освобожденных — уроженец Донбасса Максим Харкин.

