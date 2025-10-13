Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа по Tomahawk

Кремль внимательно следит за заявлениями о поставках баллистических ракет на Украину.

Будут ли переговоры Владимира Путина и Трампа по Tomahawk

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Существуют все возможности проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого может обсуждаться вопрос передачи ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 октября.

Песков подчеркнул, что пока конкретных договоренностей по теме нет, но как только они появятся, президентский диалог состоится оперативно.

«Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого телефонного разговора», — отметил он.

Ранее ситуация с поставками баллистических ракет на Украину чиновниками России была охарактеризована как опасная. Песков подчеркнул, что Кремль внимательно следит за заявлениями о передаче Tomahawk.

Напомним, 6 октября Дональд Трамп сообщил о фактическом решении по поставке ракет Украине, но конкретику не раскрыл. Эта тема получила развитие после запроса Владимира Зеленского о поставках ракет дальностью более 1,6 тыс. км в ходе закрытой встречи с Трампом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Трамп считает Владимира Путина способным завершить конфликт на Украине.

