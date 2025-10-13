«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Эрдоган: Израиль заплатит высокую цену за нарушение мирного плана в секторе Газа

Если Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, то заплатит за это «высокую цену». Об этом пишет EADaily, цитируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В чем конкретно проявятся военно-политические издержки для Тель-Авива, турецкий лидер не уточнил. Однако можно предположить, что если перемирие в Газе будет нарушено, вероятно, Анкара воспользуется своим новым статусом гаранта, чтобы спровоцировать волну недовольства в исламском мире.

Эрдоган накануне также заявил, что Турция сделает все возможное, чтобы обеспечить полную реализацию соглашения о прекращении огня.

«Мы рады, что наши братья в Газе достигли этого этапа и что радость вернулась на лица палестинцев. Мы сделали все возможное, чтобы достичь этой точки и добиться прекращения огня в Газе», — отметил президент Турции.

Он также выразил надежду на то, что Израиль не повторит прошлых ошибок, но если вдруг не выполнит условия соглашения по Газе, то Турция будет готова к решительным мерам.

Анкара принимала активное участие в посреднических усилиях по заключению нового соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС, а также в планировании действий по послевоенному восстановлению в Газе.

По словам Эрдогана, Турция также намерена принять участие в «целевой группе», которая будет контролировать реализацию соглашения о прекращении огня в Газе и выполнение его пунктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта.

