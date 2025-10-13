Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино

Сергей Собянин открыл новый Дворец бракосочетания в районе Митино по адресу: Дубравная улица, дом 48а. «Поздравляем молодоженов с замечательным событием, — сказал Мэр Москвы. — Жители в свое время просили построить здесь дворец с учетом того, что район очень большой, удаленный от центра Москвы, но замечательный, красивый и очень много молодежи. Поэтому дворец будет востребован».

За последние годы в Москве на новом качественном уровне реконструировали практически все городские дворцы бракосочетания. В столице также открыли около 40 «адресов счастья» для выездных торжественных церемоний.

«В Москве регистрация брака проходит в 11 дворцах бракосочетания, почти на 40 площадках для выездных регистраций и в 139 центрах госуслуг — всего около 200 локаций», — отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Дворец бракосочетания в Митине — это красивое светлое здание площадью свыше 2,9 тысячи квадратных метров. Возможности дворца позволяют проводить свыше восьми тысяч церемоний заключения брака в год. Помимо регистрации брака, здесь будут проходить чествования юбиляров супружеской жизни, а также церемонии имянаречения новорожденных.

Фасад здания облицован стеклофибробетонными панелями, имитирующими натуральный камень светлого оттенка, а цоколь и крыльцо — матовым гранитом.

«Интерьеры выполнены в неоклассическом стиле. Особый акцент — на мраморной лестнице. Для церемоний оборудовано два зала — Белый и Зеркальный, в каждый можно пригласить до 50 гостей», — рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Белый зал выполнен в светлых тонах и уникален тем, что подиум для новобрачных установлен в центре, а места для гостей расположены вокруг него. Таким образом, наблюдать за церемонией удобно из любой точки помещения, а молодожены смогут видеть своих близких.

Зеркальный зал оформлен в темных тонах с классическим расположением зоны регистрации брака и мест для гостей. Потолок выполнен из полированной стали с эффектом водной ряби, стены отделаны материалами, имитирующими дерево, а главным украшением помещения является дизайнерская светодиодная люстра на струнном подвесе. Из зала открывается вид на зеленый массив, что создает уютную атмосферу.

Архитектурной особенностью дворца стала воздушная мраморная лестница, соединяющая первый и второй этажи.

Кроме того, в здании установлена современная система управления оборудованием, а также комфортная и эргономичная мебель. Здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, включая два лифта для подъема на второй этаж, пандус, специальную навигацию и отсутствие порогов.

Планировка Дворца бракосочетания выполнена таким образом, что сначала посетители заходят внутрь через главный вход, а после окончания церемонии покидают здание через другой выход. Там они попадают в благоустроенное пространство с беседкой-ротондой для фотосессий, где по желанию молодоженов в хорошую погоду можно проводить торжественные церемонии. В самом здании также обустроены семь оригинальных фотозон.

На первом этаже, рядом с кабинетами подачи заявлений, разместили экспозицию длиной семь метров, посвященную истории и традициям проведения церемоний бракосочетания в Москве.

На прилегающей территории высадили аллеи туй и установили там декоративные фонари. Для посетителей и сотрудников обустроили парковку на 31 место, два из них — для маломобильных граждан.

Дворец бракосочетания в Митине принял первые пары молодоженов 13 октября 2025 года. Сейчас он открыт для всех москвичей — подать заявление для регистрации брака можно на портале mos.ru. Наибольшей популярностью дворец будет пользоваться у жителей Митина и прилегающих районов.

