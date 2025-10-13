«С мамой не общаемся»: дочь Даны Борисовой рассказала о скандале в семье
Дочь телеведущей заявила, что мать не пускает ее домой.
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дана Борисова не пускает свою дочь Полину домой
Телеведущая Дана Борисова не пускает свою дочь Полину на порог дома. Об этом 18-летняя девушка рассказала в беседе с MK.RU.
«Да, мы с мамой сейчас не общаемся, к сожалению, — говорит Полина. — Я приехала на днях забирать вещи. Пока ждала курьера, наслушалась много неприятных слов. И что я последний человек, и что она счастлива, что я переехала. Потом она сказала: „Не пора ли тебе?“» — делится дочь телезвезды.
По словам Полины, когда последний раз приехала в дом матери, пришлось вызвать полицию, потому что Борисова не пускала ее в квартиру.
«Сидела полночи под дверью, пока полиция не разобралась и мне наконец-то не открыли дверь. Мама не хотела меня пускать», — говорит 18-летняя девушка.
По словам дочери Борисовой, причиной конфликтов с матерью является то, что родительница — импульсивный человек. Однако в отношениях с нынешним партнером, с которым она живет, царит полная гармония, как отмечает сама Полина.
Девушка предпринимала попытку помириться со звездной матерью, однако Борисова на эту попытку не отреагировала.
«Время покажет», — заявляет Полина на вопрос о том, как планирует дальше выстраивать отношения с мамой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?