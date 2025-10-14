Один человек погиб в результате детонации боеприпаса близ Дебальцево в ДНР

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Есть пострадавшие.

Атака ВСУ на ДНР -13 октября 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В результате детонации украинского взрывоопасного предмета в селе Лозовое городского округа Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Об этом 13 октября сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере Telegram, назвав действия ВСУ «киевской агрессией».

Кроме того, по словам Пушилина, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженного формирования Украины (ВФУ) серьезно пострадал мужчина в Никитовском районе Горловки. Уточняется, что в этом же районе был разрушен автобус городского маршрута № 2.

Двое сотрудников МЧС, которые прибыли на место для обследования территории на наличие боеприпасов и осуществлявших разминирование ЛЭП, также пострадали. Они получили ранения различной степени тяжести.

По информации главы ДНР, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области. В результате ударов украинского дрона в Курской области погибла женщина.

