Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области

В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района было повреждено остекленение в нескольких домах.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью в пяти районах Ростовской области. Об этом 13 октября сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Из его публикации следует, что массированный налет украинских дронов осуществлялся в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.
Слюсарь добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района пострадало несколько домов: были зафиксированы выбитые стекла в окнах.
Глава Ростовской области уточнил, что пострадавших среди мирных жителей в результате атаки дронов нет. На месте происшествия работают все экстренные службы, которые проводят обследование территорий. Специалистами были обнаружены обломки сбитых беспилотников.
Нанесенный урон будет уточняться с наступлением светлого времени суток.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинский БПЛА на Ростовсую область были ранены два мирных жителя. В то же время удары дронов по Курской области привели к гибели 40-летней женщины.
