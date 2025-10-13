Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района было повреждено остекленение в нескольких домах.

Атака украинских БПЛА на Ростовскую область 13 октября 2025

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью в пяти районах Ростовской области. Об этом 13 октября сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Из его публикации следует, что массированный налет украинских дронов осуществлялся в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.

Слюсарь добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района пострадало несколько домов: были зафиксированы выбитые стекла в окнах.

Глава Ростовской области уточнил, что пострадавших среди мирных жителей в результате атаки дронов нет. На месте происшествия работают все экстренные службы, которые проводят обследование территорий. Специалистами были обнаружены обломки сбитых беспилотников.

Нанесенный урон будет уточняться с наступлением светлого времени суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинский БПЛА на Ростовсую область были ранены два мирных жителя. В то же время удары дронов по Курской области привели к гибели 40-летней женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
12 окт
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
12 окт
Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
12 окт
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
12 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России
12 окт
Четыре дома повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области
12 окт
В Макеевке из-за атаки беспилотников ВСУ загорелся торговый центр
12 окт
Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области
11 окт
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке
11 окт
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
11 окт
ВС РФ нанесли удар по топливно-энергетическим объектам ВСУ
+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Град» разгромил укрепления и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Приметы и поверья на 13 октября: что можно и нельзя делать в Григорьев день
7:07
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
6:52
Камчатка в дыму: вулкан Ключевской совершил выброс пепла на высоту семь километров
6:36
В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой
6:18
«Саша поймет»: Дибров впервые после развода вышел в свет с 15-летним сыном

Сейчас читают

Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео