Велосипедистка Правилова спела гимн России поверх «композиции для нейтральных спортсменов»

Эфирная новость 29 0

Серебряный призер из Литвы из-за этого отказалась фотографироваться с нашей спортсменкой.

Фото, видео: 5-tv.ru

Правилова спела на ЧМ гимн РФ поверх композиции для нейтральных спортсменов

Еще один конфликт произошел на чемпионате по велоспорту в Нидерландах. Там первое место заняла наша Дарья Правилова, которая выступала в нейтральном статусе, что не помешало ей исполнить российский гимн под бетховенскую «Оду к радости».

А вот во время же общей фотографии литовская спортсменка отказалась встать рядом с Дарьей.

