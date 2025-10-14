«Сердца заняты»: Прохор Шаляпин ответил на слухи о романе с Ольгой Серябкиной

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Артист осыпал экс-солистку группы «Серебро» комплиментами, назвав ее эталоном красоты.

Прохор Шаляпин ответил на слухи о романе с Серябкиной

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Певец Прохор Шаляпин опроверг роман с Ольгой Серябкиной

Певец Прохор Шаляпин отреагировал на слухи о возможном романе с экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. По словам шоумена, вокал у артистки потрясающий, однако его сердце занято. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

Недавно 41-летний любимец женской аудитории вновь оказался в центре внимания общественности. За последние несколько недель он стал проявлять крайне повышенный интерес к исполнительнице хита «По улицам».

Артист посетил ее репетицию и осыпал коллегу комплиментами. Многие поклонники заподозрили, что у знаменитостей роман. По словам Шаляпина, для него Серябкина является примером истинной женственности, утонченности и невероятного таланта.

«Живьем Оля поет так прекрасно, что я восторгаюсь ее вокалом. Конечно, многие после моих комплиментов подумали, что у нас уже роман», — поделился певец.

Тем не менее, шоумен поспешил расстроить аудиторию. Он рассказал, что на самом деле между ним и Ольгой нет никаких отношений. 

«Не знаю, быть может, кого-то огорчу, но наши с Ольгой сердца заняты», — сказал финалист «Фабрики звезд-6».

При этом певец всея Руси с улыбкой добавил, что, если бы Ольга была свободна, то он не стал бы стоять в стороне, а «приударил» бы за ней, пока солистка «Серебра» не вышла на пенсию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что шоумен Прохор Шаляпин испытывает нежные чувства к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

«Сердца заняты»: Прохор Шаляпин ответил на слухи о романе с Ольгой Серябкиной
