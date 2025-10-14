Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на автомобиле

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 43 0

После прибытия полиции они покинули место аварии на другом внедорожнике.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/M10s

Оскароносный американский актер Алек Болдуин попал в ДТП вместе со своим братом Стивеном в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, сообщает портал TMZ.

По данным источника, 13 октября внедорожник Range Rover, в котором находились Болдуины, врезался в дерево. В результате столкновения у автомобиля был поврежден бампер и капот.

На снимках и видеозаписях, опубликованных порталом, видно, как Алек и Стивен ходят под дождем, осматривая пострадавший автомобиль. Спустя время братья, дождавшись прибытия полиции, покинули место происшествия на другом внедорожнике.

Информация о причинах инцидента, а также о том, кто из Болдуинов находился за рулем, пока не поступила.

Алек Болдуин получил известность благодаря кинокартинам «Битлджус» Тима Бертона, «Охота за Красным Октябрем» Джона Мактирнана, «Тормоз» Уэйна Крамера, «Авиатор» и «Отступники» Мартина Скорсезе.

Известно, что в 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Суд установил, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая заряжала оружие. В апреле 2024 года она получила 18 месяцев тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после ДТП погибла звезда фильмов «Клео» и «Няня» Ванда Пердельвиц.

