После ДТП погибла звезда фильмов «Клео» и «Няня» Ванда Пердельвиц

У нее остался шестилетний сын.

Умерла актриса Ванда Пердельвиц

Фото: Instagram*/wanda.perdelwitz

Немецкая актриса Ванда Пердельвиц скончалась в больнице после страшной аварии в Гамбурге, которая произошла 28 сентября. Об этом сообщает Bild.

Менеджер Пердельвиц, Ута Хансен, подтвердила трагическую новость, выразив глубокую скорбь и подчеркнув, что актриса была выдающейся, преданной профессии и искренней в общении с коллегами.

«Наши соболезнования семье и друзьям», — добавила Хансен.

Актер Марек Эрхардт признал, что смерть коллеги его глубоко потрясла. Артист рассказал, что ему часто приходилось работать с Вандой. Эрхардт подчеркнул, что Ванда была солнечным человеком, и ее уход стал настоящей трагедией.

Ванда Пердельвиц родилась 13 февраля 1984 года в Восточном Берлине. Она была дочерью актрисы Хайдрун Пердельвиц и режиссера Райнхарда Хелльмана. После учебы в балетной школе Берлина и Ростокской высшей школе музыки и театра, она стала постоянной актрисой театра Максима Горького, где играла роли Кити в «Анне Карениной» и леди Анны в «Ричарде III».

Пердельвиц дебютировала в кино в 16 лет и снялась в 42 фильмах и сериалах, включая «Клео», «Акулы пера», «Тихий как мышь» и «Тату». Актриса оставила после себя шестилетнего сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

