Байден поблагодарил Трампа за достижение мира в секторе Газа

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Накануне мировые лидеры закрепили окончание войны на Ближнем Востоке.

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Экс-президент США Джо Байден поблагодарил действующего главу Белого дома Дональда Трампа за достижение мира в секторе Газа. Об этом политик написал в социальной сети X.

При этом бывший президент Соединенных Штатов не забыл упомянуть и свои заслуги в этом «нелегком деле». По словам Джо Байдена, он вместе со своей командой неустанно работал над возвращением заложников домой из плена ХАМАC, помогал мирным жителям Палестины, а также всеми силами пытался остановить войну на Ближнем Востоке.

«Я благодарю президента Трампа и его команду за их работу по достижению возобновленного соглашения о прекращении огня», — написал Джо Байден.

Он добавил, что теперь при поддержке Соединенных Штатов и всего мира Ближний Восток находится на пути к миру. Байден не сомневается: в этот раз мир будет прочным и обеспечит будущее и для жителей Израиля, и для жителей Палестины.

Накануне мировые лидеры, среди которых президенты США, Египта и Турции, подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе. Глава Белого дома назвал это событие «новым началом».

В этот же день ХАМАС освободил всех живых израильских заложников. Кроме того, Израиль отвел свои войска от Газы, а палестинцы начали возвращаться домой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп пообещал Израилю и Палестине, что их ждет Золотой век.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

