Трамп пообещал Израилю и Палестине ждет Золотой век

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что остановил восемь войн за восемь месяцев своего срока. Убеждают его в этом мнении и сами израильтяне, которые буквально везде развесили портреты американского лидера. Даже на пляже в Тель-Авиве. Почему все это больше похоже на витрину желаемого, а не действительного — расскажет корреспондент «Известий» Александр Романов.

Толпы израильтян скандируют «Спасибо, Трамп». А на пляже Тель-Авива те же слова написали огромными буквами. Кажется, нигде и никогда американскому президенту не оказывали настолько теплый прием.

Как почетный гость он выступает в парламенте Израиля. На многих депутатх красные кепки с надписью «Трамп — президент мира». Законодатели встречают его овациями. Лишь несколько депутатов попытались испортить высокому гостю праздник и в самом начале его речи начали что-то выкрикивать, но их вывели из зала.

А Трамп сразу же пообещал эпоху процветания даже не Израилю и Палестине, а всему региону.

«Через несколько поколений это будут вспоминать как момент, когда все начало меняться, и меняться к лучшему. Как и в случае с США сейчас, это будет Золотой век Израиля и Золотой век Ближнего Востока», — заявил президент США Дональд Трамп.

Видимо, авансом и вместо неполученной Нобелевской премии мира, израильский премьер Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя. А президент Египта сегодня же распорядился наградить американца Орденом Нила, тоже, в основном, золотым.

Обмен заложниками и заключенными между израильтянами и палестинцами действительно вышел на финишную прямую. ХАМАС отпустил последних оставшихся в живых.

На этих кадрах домой вернулся Бара Куперштейн: его отец, инвалид-колясочник, встал с коляски, чтобы обнять сына. Празднует весь Израиль. Торжества идут в Тель-Авиве, на площади Заложников.

«Впервые за два года мы можем дышать полной грудью. Нас переполняют эмоции. Сказать больше нечего — война окончена, и народ Израиля жив», — сказала участница митинга Барбара Богорад.

В ответ Израиль освободил палестинцев, которые были приговорены к пожизненному заключению.

По исходному плану Трампа, с этого дня между сектором Газа и Израилем должен наступить устойчивый мир. Велика ли возможность этого — что называется, другой вопрос. Глава МИД России сегодня пожелал Трампу удачи, но обратил внимание на массу нерешенных проблем.

«Президент Трамп, безусловно, выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но тем не менее, как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы населения. Сейчас вот возвращаются тысячи газовитян домой. Как они будут там жить?», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Действительно, в секторе Газа практически не осталось ни одного целого здания. Не говоря о том, что от рук израильтян погибли примерно 65 тысяч мирных жителей. Гуманитарные конвои Израиль пускает через границу редко, а когда пускает — каждый раз начинается столпотворение.

И на фоне всего этого хаоса власть в свои руки вновь берет палестинское движение ХАМАС. То самое, которое, по плану Трампа, должно было разоружиться и устраниться от руководства анклавом. Тот самый ХАМАС, под предлогом борьбы с которым Израиль и начал военную операцию два года назад. И разгромом которого израильтяне уже не раз успели похвастаться. Получается, что повод для нового вторжения никуда не делся.

