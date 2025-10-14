Путин обратился к участникам «Российской энергетической недели — 2025»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

В форуме вновь примут участие иностранные представители.

Путин обратился к участникам Энергетической недели-2025

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Достигнутые на форуме «Российская энергетическая неделя-2025» договоренности послужат развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям мероприятия.

В приветствии, опубликованном на сайте Кремля, глава России отметил, что в форуме вновь примут участие зарубежные представители деловых и научных кругов, политики и эксперты. Вместе они обсудят актуальные проблемы, которые сегодня стоят перед отечественным и глобальным ТЭК.

По словам Владимира Путина, современная энергетика — высокотехнологичная и динамичная отрасль. Именно она предъявляет спрос на самые передовые разработки промышленности и науки.

«И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что участие делегатов форума в пленарных заседаниях послужит не только дальнейшему развитию ТЭКа, но и укреплению международного партнерства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества с Таджикистаном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:03
«Главное — мир»: Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
10:54
Родные освобожденного из плена ХАМАС Харкина хотят лично поблагодарить Путина
10:43
Косатки потопили французскую яхту с детьми в Атлантическом океане
10:34
В РФ предложили вдвое повысить социальные пенсии
10:26
Путин обратился к участникам «Российской энергетической недели — 2025»
10:11
В США отложили казнь мужчины, осужденного за «невозможное» преступление

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео