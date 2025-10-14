В Петербурге мальчик заплатил обидчикам 75 тысяч рублей за «спокойную жизнь»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Третьеклассник был вынужден откупиться от сверстников, которые систематически его запугивали.

В Петербурге третьеклассник отдал сверстникам 75 тысяч

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге мальчик заплатил обидчикам 75 тысяч рублей за спокойную жизнь

В Санкт-Петербурге ученик третьего класса передал 75 тысяч рублей сверстникам, которые его регулярно обижали. Деньги школьник тайно взял из дома. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Как отмечается, в течение последнего месяца у мальчика происходили постоянные конфликты с другими детьми в школе. Группа подростков в возрасте 11–12 лет издевалась над ним, унижала и устраивала потасовки.

В какой-то момент один из агрессивно настроенных школьников потребовал у младшего деньги, пообещав прекратить травлю. Испугавшись, ребенок достал крупную сумму из родительских сбережений и передал ее обидчику.

Когда мать мальчика заметила пропажу, она обратилась в полицию. Сейчас все участники конфликта находятся под наблюдением инспектора по делам несовершеннолетних, а обстоятельства произошедшего проверяются.

Ранее стало известно, что подростки нашли новый способ влиять на решения родителей — теперь им помогает искусственный интеллект. В соцсетях набирает популярность тренд, в рамках которого школьники используют нейросети, чтобы «уговорить» мам и пап позволить им то, что раньше категорически запрещалось. Например, сделать пирсинг, покрасить волосы в кислотные цвета или купить одежду, не соответствующую школьным требованиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
На 85-м году жизни умер режиссер «Сказок Киша» Насер Таджвай
14:18
Объем грузопоток между РФ и КНР по СМП увеличится до 20 млн тонн к 2030 году
14:07
В Петербурге мальчик заплатил обидчикам 75 тысяч рублей за «спокойную жизнь»
13:58
Песков сообщил об отсутствии новых контактов с Турцией по конфликту на Украине
13:47
«Дождемся и посмотрим»: Песков о встрече Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk
13:40
Введения новых правил утильсбора на автомобили могут отстрочить

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео