В Петербурге мальчик заплатил обидчикам 75 тысяч рублей за спокойную жизнь

В Санкт-Петербурге ученик третьего класса передал 75 тысяч рублей сверстникам, которые его регулярно обижали. Деньги школьник тайно взял из дома. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Как отмечается, в течение последнего месяца у мальчика происходили постоянные конфликты с другими детьми в школе. Группа подростков в возрасте 11–12 лет издевалась над ним, унижала и устраивала потасовки.

В какой-то момент один из агрессивно настроенных школьников потребовал у младшего деньги, пообещав прекратить травлю. Испугавшись, ребенок достал крупную сумму из родительских сбережений и передал ее обидчику.

Когда мать мальчика заметила пропажу, она обратилась в полицию. Сейчас все участники конфликта находятся под наблюдением инспектора по делам несовершеннолетних, а обстоятельства произошедшего проверяются.

