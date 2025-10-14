Мишустин: реальная зарплата в России увеличилась на 4,5% за семь месяцев

За семь месяцев 2025 года реальные доходы населения в России увеличились на 4,5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.

По словам политика, несмотря на все вызовы, валовой внутренний продукт (ВВП) в стране увеличивается и постепенно замедляется инфляция. Кроме того, стабильно высоким остается спрос на трудовые ресурсы.

«Уровень безработицы, по данным Росстата, достиг 2,1%. Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%», — отметил Мишустин.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году увеличится на 20,5% и составит 27 093 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что росияне смогут получать страховую пенсию в размере 50 тысяч рублей, если их зарплата в течение 30 лет превышала предельную базу по страховым взносам. В 2025 году такая база составляет около 230 тысяч рублей в месяц.

