Отстраненный ректор СПбГУП мог потратить почти 100 миллионов рублей на отдых

По некоторым данным, деньги поступали из бюджета вуза.

Фото, видео: Известия/Панов Павел; 5-tv.ru

Появились подробности истории скандального ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, которого недавно отстранили от должности.

По некоторым данным он мог потратить почти 100 миллионов рублей из бюджета вуза на заграничный отдых своей семьи. Есть данные, что последние два года он ездил на курорты Франции, Италии и Монако: летал бизнесс-классом, селился в дорогих отелях и ходил в рестораны. И все это — за счет учебного заведения.

В его соцсетях есть фотографии из этих заграничных поездок. Однако сам Запесоцкий все эти обвинения полностью опровергает.

Чтобы высказать свою позицию, сегодня он даже собрал пресс-конференцию. Однако его попытка оправдаться провалилась по нелепой причине: в зале отеля, который он почему-то выбрал для проведения мероприятия, случилась протечка. И туда никого не пустили. Тогда Запесоцкий решил дать интервью в фойе. Но и здесь ничего не вышло, помешал уже администратор.

Александр Запесоцкий подтвердил, что он не раз заказывал личные поездки через помощников в университете. Но по его словам, всегда вносил деньги в кассу вуза.

