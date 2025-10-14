«Не знаю, кто там может быть»: Слава Копейкин рассказал, что боится своего шкафа

Актер Слава Копейкин боится шкафа в собственной квартире

Актер Слава Копейкин боится шкафа в собственной квартире. Об этом звезда сериала «Слово пацана» рассказал на премьере анимационного проекта «Финник 2» в беседе c 5-tv.ru.

«У меня шкаф, там свет обычно горит. Если не горит и шкаф открыт, я мимо прохожу и немножко напрягаюсь, потому что я не знаю, кто там может быть. По идее, никого. Я знаю, я рациональный взрослый человек, я понимаю, что там никого не может быть, но вот этот небольшой страх он присутствует», — рассказывает Копейкин, отвечая на вопрос о том, чего он боится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач, исполнивший роль Андрея Пальто, заявил, что не собирается поступать в театральное училище. Молодой артист решил отложить получение высшего образования по этой специальности, сделав выбор в пользу бизнес-менеджмента или маркетинга.

