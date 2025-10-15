«Это было шоком»: Слава Копейкин поделился ярким моментом из детства

|
Лилия Килячкова
Эксклюзив

Актер остался под впечатлением от находчивости своего дяди.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Актер Слава Копейкин рассказал историю про застрявший в грязи трактор

Актер Слава Копейкин рассказал историю из детства, которая когда-то по-настоящему повергла его в шок. Как-то артист поехал со своим дядей и его друзьями в деревню, однако, не доехав до места назначения, их транспорт застрял в грязи. О том, как проблема была решена, Копейкин рассказал на премьере анимационного проекта «Финник 2» в беседе c корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы ехали в деревню и застряли в поле в грязи. Приехал трактор нас выручать, и он застрял. Для моего детского мозга то, что придумали мой дядя и его друзья, как вытащить трактор из ямы, это было шоком. Они привязали к колесу бревно, колесо начало прокручиваться, затащилось само (бревно — Прим. Ред.) на колесо, и он поехал», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Слава Копейкин боится шкафа в собственной квартире. Когда в шкафу выключен свет, артисту кажется, что в нем кто-то есть. Молодой актер понимает, что этот страх иррационален, но ничего не может с этим поделать.

