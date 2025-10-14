С 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 спорткомплексов с ледовыми аренами

Айшат Татаева
Они расположены в восьми административных округах.

Сколько спорткомплексов с ледовыми аренами в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С 2011 года в столице за счет средств городского бюджета возвели и реконструировали 12 спортивных комплексов, в составе которых есть ледовые поля. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 12 спорткомплексов с ледовыми аренами общей площадью 106,2 тысячи квадратных метров. Они расположены в восьми административных округах и предназначены для игры в хоккей, фигурного катания, а также для проведения соревнований и ледовых шоу. Объекты возведены с применением современных технологий, что позволило создать многофункциональные и комфортные пространства как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, — рассказал Владимир Ефимов.

Новые спорткомплексы появились в районах Дмитровский, Нижегородский, Новогиреево, Некрасовка, Тропарево-Никулино, Хорошево-Мневники, Чертаново Центральное, Южное Бутово, Южное Медведково, Южное Тушино и Ясенево.

