Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя-2025»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Президент обсудит повестку отрасли с высокими иностранными гостями, главами корпораций, учеными и экспертами.

Примет ли Путин участие в Российской энергетической неделе

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), которое пройдет 16 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Форум проходит под тематическим лозунгом «Создавая энергетику будущего вместе», на его полях собрались государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальную программу РЭН составляют более 60 деловых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отметил важность проведения форума «Российская энергетическая неделя-2025». На сайте Кремля публиковалось приветствие, в котором глава государства подчеркнул, что высокие зарубежные гости посетили РЭН, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы, которые сегодня стоят перед глобальным ТЭК.

Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, президент заявил, что заключенные на форуме договоренности послужат развитию топливно-энергетического комплекса России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
«Очередная попытка»: Захарова прокомментировала угрозы Макрона
13:47
Еще одну игорную зону предложили создать в России
13:36
Вторая по силе вспышка за последние четыре месяца произошла на Солнце
13:23
Киев открыто готовится совершать новые теракты против РФ, если получит Tomahawk
13:10
Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя-2025»
12:57
Вкус жизни: психолог назвала метод борьбы со стрессом для женщин старше 40 лет

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео