Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя-2025»

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), которое пройдет 16 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Форум проходит под тематическим лозунгом «Создавая энергетику будущего вместе», на его полях собрались государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальную программу РЭН составляют более 60 деловых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отметил важность проведения форума «Российская энергетическая неделя-2025». На сайте Кремля публиковалось приветствие, в котором глава государства подчеркнул, что высокие зарубежные гости посетили РЭН, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы, которые сегодня стоят перед глобальным ТЭК.

Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, президент заявил, что заключенные на форуме договоренности послужат развитию топливно-энергетического комплекса России.

