«Очередная попытка»: Захарова прокомментировала угрозы Макрона

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Чем хуже дела во Франции, тем агрессивнее антироссийская риторика.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

Захарова: угрозами Макрон хочет навязать РФ требования Украины

Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона о «высокой цене», которую заплатит РФ, за отказ от переговоров — это попытка навязать России требования киевского режима. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очередная попытка <…> навязать России требования киевского режима и его европейских кураторов. <…> Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией», — заявила представитель ведомства.

Она отметила, что это не первый подобный выпад. Что-то такое мы слышим еще со времен минских соглашений, когда многие страны, в том числе и Франция, делали вид, что «заряжены на мирное урегулирование».

Она подчеркнула, что под предлогом прекращения огня и мирных переговоров Париж стремится дать Киеву передышку для восстановления сил.

Кроме того, по словам Захаровой, Макрон пытается антироссийской риторикой отвлечь внимание от проблем, которые достигли пика внутри вверенного ему государства.

«Мы наблюдаем ярко выраженную закономерность: чем хуже обстоят дела в самой Франции, тем агрессивнее звучат заявления ее руководства в адрес России», — отметила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощь Украине довела Францию до сильного экономического кризиса.

