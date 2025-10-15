Борт Air Canada задел крыльями два других самолета на стоянке в Торонто

Авиакомпания отказалась комментировать случившееся.

Пассажирский самолет Boeing 737 Мах авиакомпании Air Canada задел крыльями два других самолета, стоявших на стоянке в аэропорту Торонто, Канада. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах, опубликованными в социальных сетях аккаунтом Breaking Aviation News & Videos, видно, что при рулении на парковочную площадку одному самолету не хватило места между бортами, и он задел крыльями стоящие рядом самолеты.

Точная дата инцидента неизвестна. Последний раз самолет регистрационным номером C-FGKN 10 октября выполнял рейс из Квебека в Торонто.

Сообщается, что авиакомпания отказалась комментировать случившееся. На данный момент нет информации о степени повреждении воздушных судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка.

Два самолета столкнулись во время руления в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Один самолет лишился правого крыла в результате столкновения.

