Борт Air Canada задел крыльями два других самолета на стоянке в Торонто
Авиакомпания отказалась комментировать случившееся.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Darryl Dyck; 5-tv.ru
Пассажирский самолет Boeing 737 Мах авиакомпании Air Canada задел крыльями два других самолета, стоявших на стоянке в аэропорту Торонто, Канада. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На кадрах, опубликованными в социальных сетях аккаунтом Breaking Aviation News & Videos, видно, что при рулении на парковочную площадку одному самолету не хватило места между бортами, и он задел крыльями стоящие рядом самолеты.
Точная дата инцидента неизвестна. Последний раз самолет регистрационным номером C-FGKN 10 октября выполнял рейс из Квебека в Торонто.
Сообщается, что авиакомпания отказалась комментировать случившееся. На данный момент нет информации о степени повреждении воздушных судов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка.
Два самолета столкнулись во время руления в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Один самолет лишился правого крыла в результате столкновения.
