Оба пилота, по предварительным данным, погибли.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO; 5-tv.ru

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Эпичные кадры из Доминиканы. Бизнес-джет, пытаясь совершить экстренную посадку, сначала подпрыгивает на взлетно-посадочной полосе, после чего мгновенно вспыхивает.

По предварительной версии, на борту находились два пилота — они погибли. Самолет следовал чартерным рейсом в Техас, но запросил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане возле села Казанбаш разбился самодельный легкомоторный самолет. Погиб 57-летний пилот, который самостоятельно сконструировал аппарат.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причины происшествия устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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