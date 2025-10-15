«Сегодня и не должен был»: отец рэпера MACAN про неявку сына в военкомат

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 26 0

Артисту уже пригрозили уголовной ответственностью за уклонение от службы в армии.

Почему рэпер MACAN не явился в военкомат

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отец рэпера MACAN сообщил о другой дате явки сына в военкомат

Отец российского рэп-исполнителя MACAN (настоящее имя — Андрей Косолапов), режиссер Кирилл Косолапов, опроверг информацию о неявки сына в военкомат в Москве. Об этом он сообщил в ходе беседы с 5-tv.ru.

По словам Косолапова, явка MACAN в военкомат назначена на другую дату.

«Сегодня и не должен был приходить. Повестка на другое число», — уточнил он.

Ранее СМИ писали, что певец якобы должен явиться в военкомат 15 октября.

Уточняется, что Андрею Косолапову пригрозили уголовной ответственностью за уклонение от службы в армии — 23-летнему исполнителю было направлено шесть повесток, которые он проигнорировал. Последующие повестки были направлены по месту его регистрации. Вместо того чтобы явиться в военкомат, он отправился отдыхать в Испанию.

Также ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актера Калюжного отпустили из армии на премьеру фильма «Первый на Олимпе».

Актер Глеб Калюжный отправился на срочную службу в армию мае этого года. Представитель артиста Григорий Сухов сообщал прессе, что служба проходит в Семеновском полку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
«Не боятся выделяться»: стилист назвал главные отличительные черты провинциалок
0:31
У Филиппа Киркорова пытаются отсудить частный берег на Москве-реке
0:09
Путин постановил провести мероприятия по случаю 90-летия Лужкова в 2026 году
23:50
Звездная свадьба! Телеведущие Дана Борисова и Владимир Тишко стали мужем и женой
23:31
«Сегодня и не должен был»: отец рэпера MACAN про неявку сына в военкомат
23:18
Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео