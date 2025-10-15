«Сегодня и не должен был»: отец рэпера MACAN про неявку сына в военкомат

Отец рэпера MACAN сообщил о другой дате явки сына в военкомат

Отец российского рэп-исполнителя MACAN (настоящее имя — Андрей Косолапов), режиссер Кирилл Косолапов, опроверг информацию о неявки сына в военкомат в Москве. Об этом он сообщил в ходе беседы с 5-tv.ru.

По словам Косолапова, явка MACAN в военкомат назначена на другую дату.

«Сегодня и не должен был приходить. Повестка на другое число», — уточнил он.

Ранее СМИ писали, что певец якобы должен явиться в военкомат 15 октября.

Уточняется, что Андрею Косолапову пригрозили уголовной ответственностью за уклонение от службы в армии — 23-летнему исполнителю было направлено шесть повесток, которые он проигнорировал. Последующие повестки были направлены по месту его регистрации. Вместо того чтобы явиться в военкомат, он отправился отдыхать в Испанию.

