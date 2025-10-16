«Слышат сердцем»: Гурцкая поблагодарила выступивших на ее фестивале звезд

Гурцкая: знаменитости на фестивале «Белая трость» работали безвозмездно

Все артисты приняли участие в фестивале для детей с инвалидностью по зрению «Белая трость» безвозмездно. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила основатель мероприятия и народная артистка России Диана Гурцкая.

«Огромное количество моих коллег, которые на самом деле ни разу не сказали слово „нет“. Хотя я понимаю занятость и так далее. Но они абсолютно безвозмездно работают сегодня, поют с нашими детьми», — заверила певица.

Она поблагодарила всех, кто помогал организовывать данное мероприятие, отметив, что в одиночку ей бы это сделать не удалось. Отдельно исполнительница выделила то, с какой отдачей знаменитости взаимодействуют с юными участниками фестиваля.

«Огромное спасибо всем, кто нам помогает, потому что я всегда говорю: „Конечно, я об этом мечтала. Но эта мечта исполнилась благодаря тому, что вокруг меня огромное количество людей — добрых, замечательных, удивительных, которые видят и слышат сердцем“. <…> Я очень рада, что наши артисты приходят на наш фестиваль, и они настолько дарят детям тепло. Это невероятно!» — подчеркнула Гурцкая.

