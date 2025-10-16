Пентагон заставил журналистов пресс-пула сдать пропуска

Корреспонденты покинули министерство из-за новых требований ведомства.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Liu Jie; 5-tv.ru

Пентагон нанес сокрушительный удар по американским журналистам. Министерство войны заставило сдать пропуска входивших в пресс-пул корреспондентов.

Это, по сути, рупоры американского информационного пространства: ABC, CNN и FOX. По новым правилам, журналистам категорически запрещено использовать информацию, которую ведомство не согласовало к распространению. В итоге, в знак протеста, они все сдали свои бейджи и покинули министерство.

Требования принял только консервативный кабельный канал One America News, который и до этого выдавал в эфир лишь утвержденные материалы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пентагоне решили изменить имидж американской армии.

Всех хотят подвести под одну гребенку. В данном случае «под одну гребенку» буквально: стрижки в армии, равно как маникюр и татуировки, хотят привести к единообразию.

Ничему не стандартному в американской армии больше не будет места — чисто выбритые лица и короткие стрижки становятся новой нормой. Отмена всех этих программ по инклюзивности, разнообразию, «месяцев идентичности» и фокуса на климате.

