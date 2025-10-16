Отец забыл ребенка на трассе в Воронежской области

Невнимательность отца за рулем едва не привела к семейной драме.

На трассе в Воронежской области водитель остановился, чтобы уточнить маршрут. Его сын в это время вышел из машины. Но отец этого даже не заметил и уехал. Школьник остался на дороге один без денег и телефона. Но не растерялся и обратился к сотрудникам ближайшего пункта оплаты. А уже те дозвонились до отца, который успел уехать на 14 километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге ученик третьего класса передал 75 тысяч рублей сверстникам, которые его регулярно обижали. Деньги школьник тайно взял из дома.

В течение последнего месяца у мальчика происходили постоянные конфликты с другими детьми в школе. Группа подростков в возрасте 11–12 лет издевалась над ним, унижала и устраивала потасовки.

В какой-то момент один из агрессивно настроенных школьников потребовал у младшего деньги, пообещав прекратить травлю. Испугавшись, ребенок достал крупную сумму из родительских сбережений и передал ее обидчику.

