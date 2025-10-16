Работница салона связи в Ленобласти передавала СБУ данные абонентов

За каждого клиента она получала три тысячи рублей.

Кадры из Ленобласти. Там задержали агента СБУ, история которого наглядно показывает, почему лично вам звонят украинские мошенники и провокаторы.

Информатором оказалась сотрудница салона сотовой связи. Девушка тайно фотографировала и передавала украинским кураторам личные данные абонентов. А чтобы скрыть следы, для входа в систему использовала учетную запись своей начальницы. За каждого клиента ей перечисляли по три тысячи рублей. Заработать она успела не много, но теперь задержанной грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что вербовщика боевиков для Украины задержали в Сочи. Он скал потенциальных боевиков через мессенджеры. Это 20-летний житель Туапсе, который уже привлекался за экстремизм. Сейчас он арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Всего были задержаны четверо россиян, они планировали попасть на Украину через третьи страны и воевать в составе террористической группы.

