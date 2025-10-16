Путин начал выступление на форуме «Российская энергетическая неделя»

Президент России Владимир Путин начал выступление на Международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2025», который проходит в Москве в период с 15 по 17 октября.

Путин участвует в пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди его участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

До этого российский лидер выступал на пленарных заседаниях РЭН семь раз: в 2017–2019 и в 2021–2024 годах.

Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. В ней принимают участие в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

На форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя-2025».

