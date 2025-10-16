«Несмотря на проблемы»: Путин о росте мировой экономики

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Положительную динамику можно отследить на примере спроса на нефть.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Путин: мировая экономика продолжает расти

Несмотря на проблемы, мировая экономика продолжает расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

«Растет мировая экономика год от года, несмотря ни на какие проблемы. Темп меняется, но он позитивный все равно. И потребности растут», — отметил российский лидер.

Например, спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель больше чем на миллион прошлогодних цифр.

«Основные факторы роста потребления — это активное развитие нефтехимии, динамика которой выше темпов мирового ВВП, а также транспортный сектор», — объяснил Путин.

Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе».

В форуме примут участие представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран. Они поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Российскую энергетическую неделю приехали представители 86 стран.

