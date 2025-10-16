Собянин: поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы

Всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Продолжим полное комплексное сопровождение и предоставление всех возможных услуг как самим бойцам, так и их близким», — уточнил он.

Среди мер поддержки: ежемесячные пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах. Сюда же входят льготы на оплату обучения при получении среднего профессионального или высшего образования и помощь с зачислением детей в детские сады, школы рядом с домом, а при необходимости — в учреждения социальной защиты.

Также мэр Москвы отметил, что по всем вопросам можно обратиться в Единый центр поддержки участников СВО и их семей. В центре оказывается помощь по широкому спектру направлений — от юридической и психологической поддержки до содействия в прохождении реабилитации, обучении и трудоустройстве.

