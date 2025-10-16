«Черным по белому»: Дегтярев прокомментировал решение CAS по «теннисному» делу

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Министр спорта отметил, что Россия имеет полное право выступать под национальной символикой.

Решение Спортивного арбитражного суда по ФНТР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дегтярев: решение CAS носит дискриминационный характер по отношению к ФНТР

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Федерации настольного тенниса России является прецедентом для защиты интересов отечественных спортсменов. Об этом заявил министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, уточнил, что решение Спортивного арбитражного суда носит дискриминационный характер по отношению к российским теннисистам.

«Решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившего апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, принято не сегодня, но сейчас была опубликована резолютивная часть. В ней черным по белому признан дискриминационный характер в отстранении российских спортсменов в настольном тенниса», — уточнил министр спорта РФ.

Глава ОКР России отметил и высоко оценил работу Федерации настольного тенниса, направленную на восстановление честного имени спортсменов. Он также подчеркнул, что Россия имеет полное право выступать на Олимпийских играх под своим национальным флагом.

«Спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России», — добавил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шведская лыжница-чемпионка заявила о нежелании соревноваться с россиянами на зимних Олимпийских играх 2026 года.

