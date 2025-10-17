Рогов: Запад запустил «обратный отсчет» для Зеленского

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Страны ЕС требуют доказательств эффективности ВСУ в противостоянии с российской армией.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Запад запустил для главы киевского режима Владимира Зеленского «обратный отсчет», требуя доказательств эффективности боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с российскими военными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он считает, что Владимир Зеленский сейчас находится в сильной панике.

«Для него лично Западом запущен обратный отсчет, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан», — сказал Владимир Рогов.

Также он не сомневается в том, что сейчас страны Европы пытаются узнать у главы Незалежной, куда тот, в частности, дел оружие, которое они неоднократно поставляли.

Владимир Рогов не исключает, что в условиях давления Зеленский может прибегнуть к провокациям. Они, как утверждает политик, могут пройти на территориях, подконтрольных ВСУ. Однако Зеленский обвинит в «инцидентах» Россию. Таким образом, он может дать Европе очередной повод, чтобы продолжить поставки оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом спутал планы Зеленского в Вашингтоне.

